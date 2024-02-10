S

Sobering

Сменяемость власти (срок президентства т.е.) устроен для тех государств и стран, которые не имеют суверенитета. В США тоже не было сроков, но глобалисты, которые создали США, покончили с волей народа сразу же после Рузвельта. Сроки нужны для того, чтобы убирать умных руководителей, не идущих в ногу с помыслами глобалистов. Так что то, что дурачку Надеждину не дали стать кандидатом - это класс. Ну а для безграмотных ненавистников России это трагедия.