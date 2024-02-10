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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Смелость города берет, достаточно ли этого для кресла президента", - Борис Надеждин высказал Кремлю все что думает

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Так  ЗАЧЕМ  России ВРАГ в кресле Президента??
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5 час.
S
Sobering
Сменяемость власти (срок президентства т.е.) устроен для тех государств и стран, которые не имеют суверенитета. В США тоже не было сроков, но глобалисты, которые создали США, покончили с волей народа сразу же после Рузвельта. Сроки нужны для того, чтобы убирать умных руководителей, не идущих в ногу с помыслами глобалистов. Так что  то, что дурачку Надеждину не дали стать кандидатом - это класс. Ну а для безграмотных ненавистников России это трагедия.
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1 час.
Mark Kapustin
Очень много людей, которые за денюжку малую мать родную продадут , одно радует, что таких людей не так уж много.
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39 мин.

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