Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию провинции Хайнань

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обратился к властям провинции Хайнань с просьбой ускорить превращение этого острова в экспериментальную зону реформ и открытости для внешнего мира, зону модели зеленого развития, зону обслуживания для реализации основные стратегии страны и стать международным центром туристического потребления, пишет romanian.
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