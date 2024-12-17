Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию провинции Хайнань

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обратился к властям провинции Хайнань с просьбой ускорить превращение этого острова в экспериментальную зону реформ и открытости для внешнего мира, зону модели зеленого развития, зону обслуживания для реализации основные стратегии страны и стать международным центром туристического потребления, пишет romanian.