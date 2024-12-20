Россия и Таджикистан будут вести совместные космические программы

Совет Федерации на пленарном заседании 20 декабря одобрил ратификацию соглашения между правительствами России и Таджикистана о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
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