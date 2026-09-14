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Российские военные за день сбили 173 украинских БПЛА

Российские военные за день сбили 173 украинских БПЛА

Российские силы ПВО сбили 173 вражеских дронов за день 14 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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