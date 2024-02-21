ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни: что это значит для российских банков и вкладчиков

Поводов для переживания вкладчиков из-за отзыва лицензии у Киви Банка нет, и в такой ситуации нельзя говорить о возникновении проблем в банковском секторе, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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