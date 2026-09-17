Война с Ираном обошлась США в $38 млрд и опустошила арсеналы — FT

Война с Ираном обошлась США в 38 млрд долларов и опустошила арсеналы, пишет The FInancial Times. Конфликт на Ближнем Востоке серьёзно сократил американские запасы боеприпасов, а их восстановление может занять несколько лет, указывает издание.
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