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Русская весна

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Война с Ираном обошлась США в $38 млрд и опустошила арсеналы — FT

Война с Ираном обошлась США в $38 млрд и опустошила арсеналы — FT

Война с Ираном обошлась США в 38 млрд долларов и опустошила арсеналы, пишет The FInancial Times. Конфликт на Ближнем Востоке серьёзно сократил американские запасы боеприпасов, а их восстановление может занять несколько лет, указывает издание.

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