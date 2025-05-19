Сексуальная жизнь москвичей в удалые 90-е годы

Для многих из нас 90-е годы запомнились как эпоха вседозволенности, удали и расцвета секс-индустрии. Мальчики мечтали стать не космонавтами и военными, а коммерсантами и рэкетирами, а девочки в лучшем случае моделями, а в худшем… Впрочем, грань между модельным бизнесом и проституцией была очень тонкая.