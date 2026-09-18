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Царьград

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Открытие ученых полностью меняет историю происхождения Земли

Открытие ученых полностью меняет историю происхождения Земли

Ученые доказали, что Земля сформировалась только из вещества внутренней части Солнечной системы, опровергнув прежние теории.

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