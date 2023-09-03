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Тео Пинсон: «Брэндон Ингрэм – в списке игроков, против которых сложнее всего защищаться»

Атакующий защитник «Сан-Антонио» Девонте Грэм стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race. Баскетболисты сошлись во мнении, высоко отозвавшись о навыках игры в нападении Брэндона Ингрэма («Новый Орлеан»).

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