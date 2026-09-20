Соник: Зеркальный лабиринт

В Изумрудной зоне появляется таинственное зеркало, которое отражает не реальность, а искажённый мир. Соник случайно попадает внутрь зеркала и оказывается в Зеркальном лабиринте, где всё наоборот — друзья становятся врагами, а привычные места превращаются в опасные ловушки.