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Соник: Зеркальный лабиринт

Соник: Зеркальный лабиринт

В Изумрудной зоне появляется таинственное зеркало, которое отражает не реальность, а искажённый мир. Соник случайно попадает внутрь зеркала и оказывается в Зеркальном лабиринте, где всё наоборот — друзья становятся врагами, а привычные места превращаются в опасные ловушки.

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