Петербуржцы поделились мнением о массовых увольнениях неэффективных сотрудников

Был проведен опрос Опрос сервиса SuperJob показал, что почти половина работающих жителей Санкт-Петербурга – 49 % опасаются, что массовые увольнения неэффективных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров.
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