«Водник» обыграл кировскую «Родину» в выездном матче

Первая в 2025 году игра архангельского клуба в рамках Чемпионата страны завершилась победой северян со счётом 4:6Первая в 2025 году игра архангельского клуба в рамках Чемпионата страны завершилась победой северян со счётом 4:6«Водник» сейчас борется за первое место с кемеровским «Кузбассом», который по прежнему опережает архангельский клуб на три очка.
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