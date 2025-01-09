«Водник» обыграл кировскую «Родину» в выездном матче

Первая в 2025 году игра архангельского клуба в рамках Чемпионата страны завершилась победой северян со счётом 4:6Первая в 2025 году игра архангельского клуба в рамках Чемпионата страны завершилась победой северян со счётом 4:6«Водник» сейчас борется за первое место с кемеровским «Кузбассом», который по прежнему опережает архангельский клуб на три очка.