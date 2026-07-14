БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Будут жаловаться — еще выше поставлю»: Владелец частной АЗС обосновал цены на топливо

«Будут жаловаться — еще выше поставлю»: Владелец частной АЗС обосновал цены на топливо

Владелец заправки FNN на Северном объезде в Новосибирске продает бензин по 170 рублей за литр. Предприниматель заявляет, что на своей земле сам устанавливает правила и совершенно не боится возможных проверок.

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Комментарии
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Николай Денисов
Пора забирать АЗС у таких наглых владельцев под государственное крыло!
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