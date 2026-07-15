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Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации

Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации

Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации. Она сообщила РИА «Новости», что была на плановом осмотре в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Николая Приорова.

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