Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации. Она сообщила РИА «Новости», что была на плановом осмотре в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Николая Приорова.
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