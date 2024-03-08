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«48 часов»: США и Великобритания скоординированно предупредили своих граждан в РФ об угрозе терактов

«48 часов»: США и Великобритания скоординированно предупредили своих граждан в РФ об угрозе терактов

В ночь на 8 марта на официальном сайте посольства Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации появилось предупреждение, обращённое к гражданам США, которые сейчас находятся в Москве (ранее Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до четвёртого - максимального).

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Комментарии
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Наталия
Кто бы сомневался в том, что они прекрасно осведомлены о подготовке провокаций и  терактов в праздничные дни.  А уж в дни выборов Президента постараются максимально отметиться.
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5 час.
Владимир Елкин
Так эти англо-саксонские мрази и планируют эти теракты, но руками придурков из России и Украины!
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3 час.

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