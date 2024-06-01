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США громогласно отказались от русского урана. Не отреагировала не только Россия, промолчали даже биржи

США громогласно отказались от русского урана. Не отреагировала не только Россия, промолчали даже биржи

Отказ от урана из России должен был стать козырем США. Собственно, решение и разыграли для того, чтобы "накачать" рейтинг представителя демократов Джо Байдена.

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