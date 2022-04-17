Popcaketv

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«Хотел пойти с ним в туалет и устроить там…» — Тэхен решил сблизиться с Чимином после долгой ссоры

«Хотел пойти с ним в туалет и устроить там…» — Тэхен решил сблизиться с Чимином после долгой ссоры

АРМИ завирусили еще одну фотографию Тэхена (Taehyung) на социальных платформах и поговорили о том, что еще может злить Ви в поведении Чимина (Jimin), помимо того, что Мочи постоянно пытается провести время с Чонгуком (Jungkook).

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