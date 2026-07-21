ФБР планирует визит в Москву для изучения вмешательства в 2016 году

Директор ФБР Кэш Патель может посетить Москву и Санкт-Петербург 14–15 октября. Возможный визит связан с поиском новых материалов о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года, согласно мнению политолога Малека Дудакова.