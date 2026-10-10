Президент США Дональд Трамп своим заявлением о смене президента Украины дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому - он полностью отказывается от него, а это значит - появился шанс для мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кучно пошло по ми...
- АЛ Кучно пошло по ми...
- С террористами пе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым