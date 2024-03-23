Что русские оставили после себя на Аляске

Аляска, ставшая частью США в 1867 году, до этого принадлежала Российской империи. И хотя русское присутствие на Аляске было относительно коротким (с 1741 по 1867 год), оно оставило заметный след в истории и культуре этого региона.
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