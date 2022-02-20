Военные операции во всё более прозрачном мире

Военные операции во всё более прозрачном миреВeб-ресурс "The Intrerpeter" австралийского Института Лоуи (Lowy Institute) опубликовал материал Виктора Абрамовича "Military operations in a more transparent world.
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