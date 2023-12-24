После гибели 12 военных Турция начала операцию на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака.Стало известно о проведении Турцией военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
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