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Ничушкин сделал 2 передачи, став 3-й звездой матча с «Сиэтлом». У него 5+5 в 5 играх

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:3) и был признан третьей звездой.

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