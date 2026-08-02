Какие двигатели может убить бензин класса Евро-3?

Разрешение на оборот топлива класса 3 вызвало у автомобилистов ожидаемое беспокойство. Водителей прежде всего волнует практический вопрос: что будет с машиной, если в бак попадёт бензин более низкого класса, чем тот, под который рассчитан современный автомобиль.