В Мурманской области перед судом предстанет жительница Краснодарского края, обвиняемая в хищении у 85-летнего одинокого пенсионера

Следователем следственного отдела ОМВД России по Кольскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Краснодарского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
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