Массовые выступления, связанные с ухудшением условий жизни, охватили сразу несколько европейских государств.
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- Киев застрял в пр...
Что-то глава ЕС Воровка фон дер Лгунья не высказывается по поводу восстания европейского народа - тихо сидит, как мышь. Возможно, её интересует только Украина? А ведь, это начало европейской революции, о которой предупреждали "большевики"))).