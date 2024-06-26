Сегодня коллективу Центра культуры и искусства официально представлен новый директор. Как мы сообщали ранее, на эту должность назначен Сергей Попов.
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Сегодня коллективу Центра культуры и искусства официально представлен новый директор. Как мы сообщали ранее, на эту должность назначен Сергей Попов.