Мэр миллионного Харькова Терехов готовит город к эвакуации

Градоначальник второго по численности города Украины заявил о разработке планов по эвакуации.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о том, что на фоне наступления ВС России у властей города, в котором до начала СВО проживал 1 млн 100 тысяч человек есть конкретные планы по эвакуации населения.