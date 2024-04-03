Мэр миллионного Харькова Терехов готовит город к эвакуации

Градоначальник второго по численности города Украины заявил о разработке планов по эвакуации.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о том, что на фоне наступления ВС России у властей города, в котором до начала СВО проживал 1 млн 100 тысяч человек есть конкретные планы по эвакуации населения.
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