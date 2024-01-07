Команда разработчиков Final Fantasy 16 “приступит к реализации новых задач” в 2024 го...

Команда разработчиков Final Fantasy 16 “приступит к реализации новых задач” в 2024 годуCreative Business United 3 (или CBU 3) Square Enix, занимающееся разработкой Final Fantasy 14, занимает особое место в сердцах поклонников Final Fantasy, а в 2023 году студия выпустила свою первую однопользовательскую игру Final Fantasy 16… источник.