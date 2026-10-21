По подсчетам биржи ATI.SU, на которые ссылаются «Ведомости», в третьем квартале 2026 года заявок на доставку грузов автотранспортом внутри страны стало на 20% больше, чем годом ранее.
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