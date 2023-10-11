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Губернатор Авдеев объяснил причину отставки суздальского мэра Сахарова

Губернатор Авдеев объяснил причину отставки суздальского мэра Сахарова

Сергей Сахаров отправится работать на Донбасс.Почему Сергей Сахаров покинул пост главы администрации Суздаля – этот вопрос сегодня задали журналисты губернатору Владимирской области Александру Авдееву на пресс-конференции.

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