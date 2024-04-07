Неделя в моде: Пересильд — на подиуме, Лисовец — повсюду

Светскую повестку на прошлой неделе диктовали представители модной индустрии и арт-тусовки. Несколько показов прошло в рамках BoscoFashionWeek: на подиумы вышли Юлия Пересильд с дочерью Анной, Илья Авербух, Лиза Моряк.
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