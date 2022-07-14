Полиция Петербурга показала кадры обысков у сотрудников Водоканала, подозреваемых в хищениях

По данным следствия, фигуранты расследования присвоили более 172 млн рублей. Полиция Петербурга совместно с региональным управлением ФСБ провели обыски у сотрудников Водоканала Северной столицы, подозреваемых в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, фигуранты расследования присвоили более 172 млн рублей. Полиция Петербурга совместно с региональным управлением ФСБ провели обыски у сотрудников Водоканала Северной столицы, подозреваемых в превышении должностных полномочий.
Свежие комментарии