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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейден Макдэниэлс: «Думаю, никто не мог реально защитить кольцо от меня, потому что Джексона Хэйса не было в игре»

В первом матче серии против «Лейкерс» он набрал 25 очков (11 из 13 с игры) и 9 подборов за 33 минуты на площадке.

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