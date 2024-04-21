«События 2022 года резко изменили не только внешнеполитическую ситуацию, но и исподволь поменяли внутриполитический дискурс в стране, — прокомментировал перспективы парламентских партий на региональном уровне научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов.