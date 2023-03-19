«Нацики и бандеровцы»: Путин высказался о минировании больниц украинскими военными в Мариуполе

Ранее стало известно, что глава государства посетил ДНРПрезидент России Владимир Путин, говоря о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, как сообщалось, заминировали больницы в Мариуполе, заявил, что «нормальные люди так не делают».