Daily Storm

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«Нацики и бандеровцы»: Путин высказался о минировании больниц украинскими военными в Мариуполе

«Нацики и бандеровцы»: Путин высказался о минировании больниц украинскими военными в Мариуполе

Ранее стало известно, что глава государства посетил ДНРПрезидент России Владимир Путин, говоря о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, как сообщалось, заминировали больницы в Мариуполе, заявил, что «нормальные люди так не делают».

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