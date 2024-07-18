Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр бажан
    Надо по больше таких инцидентов  с депутатами, может они приму правильный закон об эмиграции и запретят мигрантам выд...Доприглашались. М...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну что процесс пошел. Надо весь список дать пришлым наших "народных" избранников и принять закон о премировании тех к...Доприглашались. М...
  • radiofree
    Начали с полиции,затем депутаты,следующие кто?Доприглашались. М...

Фильтрация в Шереметьево, или как правильно заставлять себя любить

Фильтрация в Шереметьево, или как правильно заставлять себя любить

«Их нравы». Крупный актёр Блэк Джек и его менее известный друг Кайл Гэсс помимо съёмок в фильмах играют в музыкальной группе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
(то в России 2024 такое уже недопустимо — живодёрские реплики в Твиттере влекут за собой немедленную жёсткую реакцию) ты что совсем сбрендил Твиттер американский и к тому же ещё в России заблокирован Роскомнадзором по решению суда. (Один из надёжных признаков нашего выздоровления — фильтрация в аэропорту Шереметьево. Поэтому многие русскоязычные иностранцы едут сейчас в Россию. Всех русскоязычных иностранцев направляют в аэропорт Шереметьево, где подвергают глубокому кибердосмотру. Как ясно из жалобных сообщений в группе «Отказники Шереметьево», возможности сотрудников ФСБ становятся для прибывающих большим сюрпризом, скрыть грехи прошлого не удаётся никому). Что касается фильтрации то она не (кибердосмотр) и не поголовная и касается только граждан Украины за исключением детей до 14 лет. (Всё обнаружили и направили меня на депортацию») не на депортацию, а на выдворение за пределы границ. А миграционная стратегия (Я надеюсь, что мы будем твёрдо придерживаться именно такой миграционной стратегии) особенно из средней Азии стала просто не контролируемой и пущена на самотёк. Хоть два человека заметили абсурдность статьи. 🤣😂
Ответить
16 час.
Олег Однорог
&quot;Богатой раскошной&quot; для всех граждан, а не для 10%
Ответить
16 час.
Морис Едроп
Все вроде-бы верно , но смущает незнание автором кто свергал с престола последнего царя из Романовых и это были совсем не большевики
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх