ч

чвсатпкьл

(то в России 2024 такое уже недопустимо — живодёрские реплики в Твиттере влекут за собой немедленную жёсткую реакцию) ты что совсем сбрендил Твиттер американский и к тому же ещё в России заблокирован Роскомнадзором по решению суда. (Один из надёжных признаков нашего выздоровления — фильтрация в аэропорту Шереметьево. Поэтому многие русскоязычные иностранцы едут сейчас в Россию. Всех русскоязычных иностранцев направляют в аэропорт Шереметьево, где подвергают глубокому кибердосмотру. Как ясно из жалобных сообщений в группе «Отказники Шереметьево», возможности сотрудников ФСБ становятся для прибывающих большим сюрпризом, скрыть грехи прошлого не удаётся никому). Что касается фильтрации то она не (кибердосмотр) и не поголовная и касается только граждан Украины за исключением детей до 14 лет. (Всё обнаружили и направили меня на депортацию») не на депортацию, а на выдворение за пределы границ. А миграционная стратегия (Я надеюсь, что мы будем твёрдо придерживаться именно такой миграционной стратегии) особенно из средней Азии стала просто не контролируемой и пущена на самотёк. Хоть два человека заметили абсурдность статьи. 🤣😂