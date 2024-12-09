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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Появились фотографии шикарного автопарка бывшего сирийского президента Башара Асада

Сирийское правительство рухнуло после того, как повстанцы захватили столицу страны – Дамаск. Экс-президент Сирии Барак аль-Асад сумел покинуть пределы государства, но после 24 лет правления оставил после себя чудеса роскоши, в числе которых значится и автопарк.

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