Надеемся, что процесс пойдёт Лидера азербайджанской диаспоры в Архангельской области Тарлана Госымова, который строил мечеть для мигрантов, лишили гражданства РФ за преступление связанное с национальной безопасностью России.
Лидера азербайджанской диаспоры лишают гражданства РФ
Комментарии
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Алатырка
Вообще то это поговорка - народная мудрость так сказать и употребляется она в переносном смысле.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо было забить батогами скотину.
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4 час.
Валерий Мязин
Если депортировать так вместе со всей диаспорой. Какие планы будет продолжать его дело другой соотечественник, это же единомышленники.
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3 час.
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