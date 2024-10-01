Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Гудков
    ...да, сегодня не с кем раздавить пол-банки!.. попробую мысленно с тобой... если конечно не возражаешь?..«Узбекистан — стр...
  • Serg
    Не нравится черножопые, пусть будут черномазые, или косоглазые, но всех вышеперечисленных- на хер из России вместе с ..."ВАМ НЕ СТЫДНО ДА...
  • Александр
    У тебя жопа какого цвета?"ВАМ НЕ СТЫДНО ДА...

Лидера азербайджанской диаспоры лишают гражданства РФ

Лидера азербайджанской диаспоры лишают гражданства РФ

Надеемся, что процесс пойдёт Лидера азербайджанской диаспоры в Архангельской области Тарлана Госымова, который строил мечеть для мигрантов, лишили гражданства РФ за преступление связанное с национальной безопасностью России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алатырка
Вообще то это поговорка - народная мудрость так сказать и употребляется она в переносном смысле.
Ответить
4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо было забить батогами скотину.
Ответить
4 час.
Валерий Мязин
Если депортировать так вместе со всей диаспорой. Какие планы  будет продолжать его дело другой соотечественник, это же единомышленники.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх