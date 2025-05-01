В Невьянске прошёл рейд «Стоп-контроль»: выявлены водители без прав и нарушители ПДД

Вечером 25 апреля в Невьянске сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Невьянский» провели профилактическое мероприятие «Стоп – контроль!», направленное на массовую проверку водителей и пропаганду безопасности на дорогах.
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