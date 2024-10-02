Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пресс-​бюро СВР России: Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химоружия в Сирии

Пресс-​бюро СВР России: Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химоружия в Сирии

Пресс-​бюро СВР России, 1 Октября ✔️Пресс-​бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, руководство США и Великобритании, сознавая провал своего курса на нанесение стратегического поражения России в конфликте на Украине, уделяют особое внимание подрыву авторитета нашей страны в государствах Глобального Юга.

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