Пресс-бюро СВР России, 1 Октября ✔️Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, руководство США и Великобритании, сознавая провал своего курса на нанесение стратегического поражения России в конфликте на Украине, уделяют особое внимание подрыву авторитета нашей страны в государствах Глобального Юга.
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