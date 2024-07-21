Причину сбоя при онлайн регистрации у S7 выясняет Транспортная прокуратура

По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейс авиакомпании S7 Новосибирск – Сочи, произошедший сегодня утром, Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии