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Вечерний Новосибирск

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Причину сбоя при онлайн регистрации у S7 выясняет Транспортная прокуратура

Причину сбоя при онлайн регистрации у S7 выясняет Транспортная прокуратура

По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейс авиакомпании S7 Новосибирск – Сочи, произошедший сегодня утром, Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг.

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