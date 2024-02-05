Новые Печатники
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Новые Печатники

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Жителей Печатников приглашают заняться мини-гольфом

В центре московского долголетия «Печатники» ведётся набор в новый клуб «Мини-гольф». — Как можно догадаться это миниатюрная версия гольфа, спортивная игра, в которой отдельные участники соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов, — рассказали организаторы.

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