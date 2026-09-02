МЧС России: природные пожары на Ямале не убили крупных млекопитающих

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за природных пожаров и жары действует режим ЧС. Несмотря на 887 зарегистрированных возгораний на площади 777 080,14 га, случаев гибели крупных млекопитающих не зафиксировано, сообщили в департаменте экологии округа.