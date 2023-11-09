Бортко предлагает решить проблему Авдеевки ядерным ударом. Стоит ли?

ИМ

Ильдус Мамлеев

А если США бросят на Авдеевку свою ядерную бомбу и как обычно во всем обвинят русских: 1. Раструбят на весь Мир о бесчеловечности и жестокости русских. 2. "Заставят" Путина сесть за стол переговоров, на не выгодных для нас условиях. 3. При этом уничтожат много российских солдат (украинских им совсем не жалко). 4. Радиоактивное облако пойдёт в сторону Донецка, что такое 7 - 22 км. Чем тогда Россия ответит и что будет реальной целью?