Лучше дождаться вторжения на Украину войск НАТО — тогда это будет эффективнее Александр Широкорад ВСУ обстреляли из РСЗО центра Донецка.
Бортко предлагает решить проблему Авдеевки ядерным ударом. Стоит ли?
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А если США бросят на Авдеевку свою ядерную бомбу и как обычно во всем обвинят русских: 1. Раструбят на весь Мир о бесчеловечности и жестокости русских. 2. "Заставят" Путина сесть за стол переговоров, на не выгодных для нас условиях. 3. При этом уничтожат много российских солдат (украинских им совсем не жалко). 4. Радиоактивное облако пойдёт в сторону Донецка, что такое 7 - 22 км. Чем тогда Россия ответит и что будет реальной целью?
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15 час.
Андрей Павлов
То у нас пишут, что уничтожили бетонный бункер, глубоко закопанный, то вот в нескольких километрах от Донецка есть практически нетронутый подземный бетонный город. Странно это. И перекликается с неунечтожаемой транспортной инфраструктурой и нефтехранилищами. Не общая ли здесь причина?
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12 час.
Мержик NL
Удар необходим по банковой. И тогда всё успокоится и устаканится.
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6 час.
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