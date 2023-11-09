Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Григорий Худенко
    Давно пора. Затея с полицией - дурь."Хулиганка" за ра...
  • Фомичев Анатолий
    ну если человек, то есть если это чмо настоящий гандон, что от него ждать?«Я в ужасе: США п...
  • Фомичев Анатолий
    точно в тайгу, на Колыму, Магадан на пожизненное, помрут и хрен на них"Хулиганка" за ра...

Бортко предлагает решить проблему Авдеевки ядерным ударом. Стоит ли?

Бортко предлагает решить проблему Авдеевки ядерным ударом. Стоит ли?

Лучше дождаться вторжения на Украину войск НАТО — тогда это будет эффективнее Александр Широкорад  ВСУ обстреляли из РСЗО центра Донецка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
А если США бросят на Авдеевку свою ядерную бомбу и как обычно во всем обвинят русских: 1. Раструбят на весь Мир о бесчеловечности и жестокости русских. 2. &quot;Заставят&quot; Путина сесть за стол переговоров, на не выгодных для нас условиях. 3. При этом уничтожат много российских солдат (украинских им совсем не жалко). 4. Радиоактивное облако пойдёт в сторону Донецка, что такое 7 - 22 км. Чем тогда Россия ответит и что будет реальной целью?
Ответить
15 час.
Андрей Павлов
То у нас пишут, что уничтожили бетонный бункер, глубоко закопанный, то вот в нескольких километрах от Донецка есть практически нетронутый подземный бетонный город. Странно это. И перекликается с неунечтожаемой транспортной инфраструктурой и нефтехранилищами. Не общая ли здесь причина?
Ответить
12 час.
Мержик NL
Удар необходим по банковой. И тогда всё успокоится и устаканится.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх