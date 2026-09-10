После звонка Путину Трамп неожиданно высказался о Зеленском

Перед вылетом в Даллас Трамп сообщил журналистам, что беседа с Путиным прошла продуктивно и не исключил прямые переговоры в формате тет-а-тет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Кубани возбужд...
- Погодный перелом:...
- Ультиматум Зеленс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым