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Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства

Опубликован указ Путина о назначении Мишустина главой правительства

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина главой правительства РФ, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

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