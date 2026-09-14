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Гогниев о «Матч ТВ»: «Не нравится формат студий. Хочется не просто демагогии, а реально важных тем – про развитие, детей, Вторую лигу. Но кто меня спрашивает?»

Экс-тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал формат аналитики в студии «Матч ТВ».  – Вас зовут в студии «Матч ТВ»? – Когда приезжаю в Москву, то бывает.

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