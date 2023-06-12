smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а то  совковое  общество  было не кастовое!Что для нас лучше...
  • Юрий Вершинин
    Я уж думал, что айфончик Димон поумнел со временем. Оказывается, как был идиотом, так им и остался.«Мигрантов на рук...
  • лина любимцева
    ДА ОТГОНИТЕ  уже этих тварей ОТ ДОНЕЦКА!!!Увеличилось колич...

Il Fatto Quotidiano: Зеленский испытывает циничное удовольствие от конфликта с Россией

Il Fatto Quotidiano: Зеленский испытывает циничное удовольствие от конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Такое мнение высказал обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх