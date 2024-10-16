Лавров заявил, что не заметил пот на лице Джонсона во время переговоров в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Борис Джонсон не испытывал дискомфорта от жара у камина в ходе переговоров в Москве, как описал бывший премьер-министр Великобритании в своих мемуарах.
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